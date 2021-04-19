تيرانا 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية ألبانبا.وجرى توزيع 7 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة كوبليك استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 7 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بولتشيزا استفاد منها 500 شخص، وتوزيع 8 أطنان و700 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة بتشين استفاد منها 650 شخصا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان من السلال الغذائية في محافظة كرويا استفاد منها 750 شخصا.كما تم توزيع 13 طنًا و400 كيلو غرام من السلال الغذائية في مقاطعة بيرات استفاد منها 1.000 شخص، وتوزيع 6 أطنان من السلال الغذائية في محافظة دلفينا استفاد منها 450 فردا، إضافة إلى توزيع 10 أطنان و720 كيلو غرام من السلال الغذائية في محافظة جيروكاستر استفاد منها 800 شخص.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 6.332 سلة غذائية في 31 محافظة ألبانية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.//انتهى//16:37ت م0155