القاهرة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته الاستثنائية الثانية عشر، برئاسة الأردن وبحضور الأمين العام الحالي للمجلس السفير محمد الربيع والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس لاختيار أمين عام جديد للمجلس.وجرى خلال الدورة انتخاب المرشح الموريتاني محمدي أحمد الني بالإجماع ليكون أمينا عاما للمجلس لمدة خمس سنوات خلفا للسفير محمد الربيع، وذلك اعتبارا من 10 يونيو المقبل.// انتهى //16:42ت م0156