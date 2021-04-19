الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واساختتم الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان , أعمال مبادرة "المال العام أمانة"، من خلال سلسلة من اللقاءات نفّذتها الجامعات السعودية (عن بُعد) بالتعاون مع المركز على مدار شهرين متتاليين , وقدمها مختصون في الموضوعات والمحاور التي تم طرحها , بحضور منسوبي الجامعات من أكاديميين وإداريين وطلبة.وأوضح مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم الغامدي، أن هذه المبادرة هي من ضمن مبادرات الديوان العام للمحاسبة المعتمدة في إطار التنسيق المشترك بين الديوان وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واللجنة الفرعية لمكافحة الفساد المعنية بتحسين مرتبة المملكة في مؤشر مدركات الفساد، وتهدف إلى توعية المجتمع بالأنظمة الرقابية وأنظمة مكافحة الفساد، والتأكيد على أهمية المحافظة على المال العام كجزء من المسؤولية الاجتماعية.وأفاد أن هذه اللقاءات التي نفّذتها (18) جامعة، قد شهدت تفاعلاً واسعاً وأظهرت حرصاً كبيراً لدى المشاركين والحضور على الاستفادة من الموضوعات التي تم تناولها، كما بيّن بأن الأهداف الأساسية من عقد هذه اللقاءات قد تحققت، وتتمثل في تأصيل وترسيخ أهمية الحفاظ على المال العام، وأن كل مواطن ومقيم في هذه البلاد المباركة له دور أساس في ذلك، وأن الأجهزة الرقابية لها مسؤوليات بجانب الدور النظامي الذي تقوم به.// انتهى //16:44ت م0157