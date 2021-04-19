الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واساستقبل نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري اليوم , وفداّ من جمعية تراحم، يتقدمهم الأمين العام للجمعية تركي البطي ، وعدد من منسوبي المركز والجمعية .وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون والتعرف على الإسهامات التوعوية والفكرية التي يقوم بها المركز، والاطلاع على أبرز الفعاليات والبرامج التي تم تنفيذها.واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح عن أعمال المركز وخططه المستقبلية في تعزيز ثقافة الحوار وقيم الوسطية والتسامح والتعايش، كما اطلع على مهام ودور الجمعية في مجال رعاية أسر المسجونين والمفرج عنهم ،وبحث سبل التعاون في المجالات كافة التي تسهم في تعزز النسيج المجتمعي ويقوي اللحمة الوطنية .وقام الوفد بجولة في معرض الحوار والاطلاع على التقنيات التي تقدم للزائر كتجربة تقنية تفاعلية حديثة عبر اثنتي عشرة محطة يستمد في كل منها مهارات مختلفة تساعده في فهم قيم الحوار لتعزيز التسامح والتعايش .// انتهى //16:45ت م0158