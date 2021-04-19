بغداد 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 7775 اصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع اجمالي عدد الاصابات الى 984950 اصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة, مما رفع اجمالي حالات الوفاة الى 15026, فيما تم تسجيل 7507 حالات شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 864039 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 105885 مصابا, منهم 493 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //16:47ت م0159