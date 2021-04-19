بريدة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسوقعت اليوم ، اتفاقية تعاون بين جامعة القصيم وجمعية التنمية الأسرية ببريدة " أسرة " , برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الداود .وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتثقيف الأسري , وتقديم برامج تنموية أسرية للطلاب والطالبات وكافة أفراد المجتمع التي تشمل الدورات التدريبية وورش العمل وسائر الأنشطة النوعية، التي تغرس القيم الإسلامية، وتعمق مفهوم الانتماء الوطني، وتعزز الحياة الإيجابية الأسرية عبر تدشين مراكز للتثقيف الأسري داخل كليات الجامعة لتهيئة الطلبة لمتطلبات الحياة وإكسابهم المهارات اللازمة لتحقيق الجودة والكفاءة فـي الحياة الأسرية والزوجية والعلمية والوظيفية، وكذلك العمل على تقديم الدراسات والبحوث النوعية والاستشارات الأسرية والزوجية والاجتماعية.// انتهى //16:54ت م0162