رام الله 07 رمضان1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.420 سلة غذائية رمضانية في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 1.420 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 7.100 فرد.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .//انتهى//17:05ت م0164