اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.420 سلة غذائية رمضانية في الضفة الغربية وقطاع غزة
الاثنين 1442/9/7 هـ الموافق 2021/04/19 م واس
رام الله 07 رمضان1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.420 سلة غذائية رمضانية في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منها 1.420 أسرة من الأسر المحتاجة بواقع 7.100 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في دولة فلسطين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .
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17:05ت م
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