الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسرأس معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مقر الهيئة بالرياض اليوم , الاجتماع الذي عقد مع اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية.ويأتي الاجتماع في إطار توجه هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الأهلي والعالمي في المملكة .وقدم رئيس الهيئة نبذة عن الهيئة والمراكز التابعة لها، وأهمية تعزيز سبل التعاون مع اللجنة لتوحيد جهود القطاع العام والخاص.بعدها تحدث رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي بمجلس الغرف عبدالعزيز الفهد عن اللجنة ،كما قدم تعريفًا عنها وعن والأعمال التي تقوم بها إضافة إلى خطط ومشاريع اللجنة التي تعمل عليها.وركّز اللقاء على أهمية الترخيص المهني لجميع المعلمين في القطاع الأهلي، والدعم والتوسع في تقدم المدارس الأهلية والعالمية للاعتماد المدرسي الذي يعدُ متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، حيث أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 / 2 / 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب.// انتهى //17:32ت م0168