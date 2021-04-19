عمّان 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 إبريل2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 689482 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 644486 حالة شفاء بعد تسجيل 6005 حالات إضافية، كما سجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8308 حالات.// انتهى //17:38ت م0169