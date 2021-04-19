الطائف 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسالتقى معالي محافظ الطائف سعد الميموني اليوم , نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عبدالله الجعيد ومشرف جمعية ساعد في المحافظة محمد صالح سالم .وتسلم معاليه التقرير الربع السنوي لمنجزات وأعمال الجمعية بالمحافظة الذي اشتمل على الجهود والحالات التي تمت مباشرتها وتقديمها للمواطنين والمقيمين , كما اطلع على الخطة التي تقدم خلال موسم الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً.وثمن الميموني جهود الجمعية وما تقدمه من أعمال تطوعية .// انتهى //17:57ت م0173