اجتماعي / محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ
الاثنين 1442/9/7 هـ الموافق 2021/04/19 م واس
الطائف 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس
التقى معالي محافظ الطائف سعد الميموني اليوم , نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عبدالله الجعيد ومشرف جمعية ساعد في المحافظة محمد صالح سالم .
وتسلم معاليه التقرير الربع السنوي لمنجزات وأعمال الجمعية بالمحافظة الذي اشتمل على الجهود والحالات التي تمت مباشرتها وتقديمها للمواطنين والمقيمين , كما اطلع على الخطة التي تقدم خلال موسم الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً.
وثمن الميموني جهود الجمعية وما تقدمه من أعمال تطوعية .
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17:57ت م
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