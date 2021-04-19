طرابلس 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واساستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم بطرابلس وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم والوفد المرافق له.ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المنفي تأكيده خلال اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا والجزائر والحرص على تعزيز التعاون الثنائي ليشمل كافة المجالات.من جانبه، أكد بوقادوم حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا واستعدادها الدائم للعب دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.وأضافت الوكالة ان بوقادوم نقل خلال اللقاء دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة الجزائر الذي رحب بالدعوة.// انتهى //18:16ت م0177