الأحساء 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 804 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وتحرير 6 مخالفات؛ لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومخالفتين لتجمعات الأفراد بما يفوق العدد المسموح به.وفيما يتعلق بجهود الإصحاح البيئي والنظافة العامة فقد جرى رفع 5123 طنا من النفايات المنزلية وإزالة 3283 مترا مكعبا من الأنقاض والمُخلّفات الإنشائية مجهولة المصدر، بالإضافة الى تطهير وتعقيم 1024 موقعاً و 16895 من الآليات والمعدات والحاويات باستخدام 9540 لتراً من المُعقمات والمطهرات.وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على جميع المنشآت التجارية والغذائية؛ بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات.// انتهى //21:42ت م0221