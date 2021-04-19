واشنطن 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاقية النقل الجوي مع حكومة الكونغو الديموقراطية قد دخلت حيّز التنفيذ.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم، أن الاتفاقية تشمل السعة غير المقيدة وتكرار الخدمات، وحقوق الطرق المفتوحة، ونظام الميثاق الليبرالي.وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الاتفاق يُلزم كلا الحكومتين بمعايير عالية لسلامة وأمن الطيران.// انتهى //21:47ت م0222