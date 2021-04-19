القاهرة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه اليوم برئيس دولة جزر القمر عثمان غزالي رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن الرسالة تناولت الوضع الحالي لمفاوضات سد النهضة .وأشار إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //21:51ت م0224