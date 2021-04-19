نجران 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 إبريل 2021 م واسيكتسب قصر الإمارة بقرية البديع في نجران المشيد سنة 1353هـ، قيمة تاريخية؛ كونه أول مقر إداري بالمنطقة، وصفحة في تاريخ الوطن تروي قصة كفاح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله - في توحيد المملكة، وما تبع تلك المرحلة من تطورات في مختلف مناحي الحياة.وينفرد القصر جنوب غرب مدينة نجران ببرج مبني من الطين بطريقة "المداميك"، أساسه من الحجر بارتفاع سقفين، شامخاً بشكله الأسطواني وسط المزارع، من علوه إطلالة على وادي نجران الشهير، والحي التاريخي في أبا السعود الذي انتقلت إليه الإمارة عام 1363هـ .ويمثل هذا الإرث المعماري قيمة تاريخية اقترنت بحياة ابن المنطقة خلال مرحلة التأسيس، ورمزية لحاضر نجران الزاهر ومستقبلها المشرق.// انتهى //22:08ت م0227