طرابلس 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي ،كما التقى برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.وناقش المنفي مع الوزيرة الإيطالية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها , وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام.فيما بحث مع المسؤول الأفريقي العلاقات بين الجانبين، إضافة إلى استعراض دور المفوضية في الوصول إلى الاستقرار في ليبيا.// انتهى //22:12ت م0229