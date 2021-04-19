الرياض 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، البرنامج العلمي الرمضاني الأول لأئمة المساجد بعموم مناطق المملكة عبر تطبيق "زوم"،الذي ينطلق اليوم ويختتم يوم التاسع من شهر رمضان، بمحاضرات وكلمات يقدمها نخبة من الدعاة .وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء عيسى كاملي، أن البرنامج برعاية معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويستهدف (20000) إمام مسجد بجميع مناطق المملكة، في إطار برامج المعهد التدريبية لمنسوبي المساجد بعموم مناطق المملكة.وبين " كاملي " أن البرنامج عبر محاوره يهدف إلى بيان فضل الصيام وأحكامه وبيان مبطلاته، وبيان أحكام صلاة التروايح وشرح بعض معاني دعاء القنوت، كما يتطرق البرنامج إلى أحكام زكاة الفطر مقدارها مصارفها ووقتها، مشيرا إلى أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة لتطوير منسوبي المساجد وإكسابهم المهارات التي تعينهم على مهامهم لتوعية وإرشاد المصلين، كما يأتي لترسيخ منهج الوسطية والاعتدال .// انتهى //22:24ت م0230