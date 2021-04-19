المدينة المنورة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسحرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تهيئة المسجد النبوي؛ لتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة خلال شهر رمضان.و قامت الإدارة باستبدال ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي ومرافقه, يأتي ذلك في سبيل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.//انتهى//22:28ت م0232