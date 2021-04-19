عام / وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه
الاثنين 1442/9/7 هـ الموافق 2021/04/19 م واس
المدينة المنورة 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس
حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تهيئة المسجد النبوي؛ لتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة خلال شهر رمضان.
و قامت الإدارة باستبدال ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي ومرافقه, يأتي ذلك في سبيل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.
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22:28ت م
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