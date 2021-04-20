واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه حتى لو حصلت الولايات المتحدة على صافي انبعاثات صفرية، فسوف تخسر المعركة ضد تغير المناخ، إذا لم نتمكن من معالجة أكثر من 85 بالمائة من الانبعاثات القادمة من بقية العالم.وأوضح بلينكن في خطاب ألقاه أمس في ولاية ماريلاند حول تغير المناخ، إلى أن تغير المناخ سيكون له تداعيات كبيرة على الأمن القومي الأمريكي، مبيناً أنه بحلول عام 2040، سيواجه العالم فجوة في البنية التحتية تبلغ 4.6 ترليونات دولار، لافتاً الانتباه إلى أن للولايات المتحدة حصة كبيرة في كيفية بناء تلك البنية التحتية.وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الطاقة المتجددة العالمي إلى 2.15 تريليون دولار بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن ذلك يزيد عن 35 ضعف حجم السوق الحالية لمصادر الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.// انتهى //00:23ت م0006