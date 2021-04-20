واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس عند إغلاق جلسات ‏التداول.‏وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ‏‎22.21‎‏ نقطة، أي ‏‎0.53‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‏‎4163.26‎‏ نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‎0.98‎‏ نقطة، أي‎137.57 ‎‏ بالمئة، إلى ‏‏‎13914.77‎‏ نقطة.‏وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ ‏‎0.36‎‏ نقطة، أي ‏‎123.04‎‏ بالمئة، ‏إلى ‏‎34077.63‎‏ نقطة.‏‏// انتهى //‏00:26ت م0007