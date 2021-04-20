اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1442/9/8 هـ الموافق 2021/04/20 م واس
واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس عند إغلاق جلسات التداول.
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 22.21 نقطة، أي 0.53 بالمئة ليغلق عند 4163.26 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 0.98 نقطة، أي137.57 بالمئة، إلى 13914.77 نقطة.
وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 0.36 نقطة، أي 123.04 بالمئة، إلى 34077.63 نقطة.
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