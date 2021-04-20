اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

الثلاثاء 1442/9/8 هـ الموافق 2021/04/20 م واس
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واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا أمس عند إغلاق جلسات ‏التداول.‏
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ‏‎22.21‎‏ نقطة، أي ‏‎0.53‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‏‎4163.26‎‏ نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‎0.98‎‏ نقطة، أي‎137.57 ‎‏ بالمئة، إلى ‏‏‎13914.77‎‏ نقطة.‏
وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ ‏‎0.36‎‏ نقطة، أي ‏‎123.04‎‏ بالمئة، ‏إلى ‏‎34077.63‎‏ نقطة.‏
‏// انتهى //‏
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