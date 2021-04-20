واشنطن 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسأوصت الولايات المتحدة الأمريكية، مواطنيها بإعادة النظر في جميع ‏رحلات السفر إلى الخارج، حيث أن جائحة كوفيد 19 لا تزال تشكل مخاطر غير مسبوقة على ‏المسافرين.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس، أنه نظرًا لأن المسافرين يواجهون مخاطر مستمرة ‏بسبب جائحة كورونا، ستبدأ الوزارة في تحديث إرشادات السفر الخاصة بها هذا الأسبوع لتعكس ‏بشكل أفضل إشعارات السفر الصحية المستندة إلى العلم الخاص بمراكز السيطرة على ‏الأمراض والوقاية منها (‏CDC‏)، التي تحدد المشكلات الحالية التي تؤثر على صحة ‏المسافرين. ‏وأشار البيان، إلى أن هذه التوصية لا تعني إعادة تقييم الوضع الصحي الحالي في بلد معين، ‏ولكنه يعكس تعديلًا في نظام استشارات السفر بوزارة الخارجية للاعتماد بشكل أكبر على ‏التقييمات الوبائية الحالية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.‏‏// انتهى //‏00:26ت م0008