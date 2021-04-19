الأمم المتحدة 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ‏إلى تعزيز الجهود من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في ميانمار.وأكد غوتيريش خلال اجتماع مجلس الأمن أمس الأحد, أن تعاون الأمم المتحدة مع آسيان أمر حيوي، حيث يتطلب الوضع استجابة ‏دولية قوية ترتكز على جهد إقليمي موحد، حاثاً الجهات الفاعلة الإقليمية على تسخير نفوذها لمنع ‏المزيد من التدهور، وإيجاد طريقة سلمية للخروج من هذه الأزمة.‏‏// انتهى //‏00:32ت م0011