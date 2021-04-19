سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو رابطة آسيان لإيجاد حل سلمي لأزمة ميانمار
الثلاثاء 1442/9/8 هـ الموافق 2021/04/20 م واس
الأمم المتحدة 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واس
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إلى تعزيز الجهود من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في ميانمار.
وأكد غوتيريش خلال اجتماع مجلس الأمن أمس الأحد, أن تعاون الأمم المتحدة مع آسيان أمر حيوي، حيث يتطلب الوضع استجابة دولية قوية ترتكز على جهد إقليمي موحد، حاثاً الجهات الفاعلة الإقليمية على تسخير نفوذها لمنع المزيد من التدهور، وإيجاد طريقة سلمية للخروج من هذه الأزمة.
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