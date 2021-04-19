الرياض 08 رمضان 1442 هـ الموافق 20 أبريل 2021 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش أمس الأحد, مع المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي.وناقشا خلال اللقاء آخر التطورات على الساحة اليمنية بما في ذلك تداعيات استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب الذي يعكس عدم جدية الميليشيا في السلام وارتهان قرارها بالنظام الإيراني ومشروعها التخريبي في المنطقة, مبيناً تفاقم الوضع الإنساني في المحافظة خصوصاً بين أوساط النازحين، حاثاً الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى بذل المزيد من الجهود والدعم للتخفيف من معاناة النازحين على وجه التحديد.من جهته أكد المبعوث السويدي استمرار الجهود المبذولة بالتعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن.// انتهى //00:47ت م0012