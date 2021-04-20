حائل 7 رمضان 1442هالموافق 19 أبريل 2021م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري ونائب الرئيس التنفيذي بتجمع حائل الصحي للرعاية الأولية والصحة السكانية ومشرف لقاحات كورونا بمنطقة حائل مركز اللقاحات الدكتور صالح الراجحي .ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين مشيداً سموه بجهود وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة مؤكداً سموه أهمية الوعي الذاتي بأهمية التقيد بالاحترازات الوقائية وكذلك أهمية الإقبال على أخذ اللقاحات، مبيناً أن الأعداد جيدة لمن تم منحهم لقاح فيروس كورونا وأن المرحلة الحالية مرحلة التوسع ومضاعفة الأعداد التي تحققت، وأهاب سموه بالجميع للمسارعة بأخذ اللقاح بعد أن تم إضافة مواقع جديدة وتكثيف الجهود والجرعات في المراكز القائمة ووجه سموه رسالة لأبناء الوطن والمنطقة مواطنين ومقيمين لأخذ اللقاح الذي وفرته قيادة هذه البلاد وكانت متفردةعلى مستوى العالم برعايتها الكاملة والشاملة لمواطنيها والمقيمين لديها .واطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الوضع الصحي بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا والتوسع بمراكز اللقاحات ورفع أعداد المطعمين بشكل متسارع والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق النظام بحق المخالفين .// انتهى //01:37ت م0018