أبوجا 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسقتل شخص وخطِف عدد ما زال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا فى شمال نيجيريا إثر عملية نفذها مسلحون.وأوضح مسؤول أمني محلي بالولاية ، أن مسلحين هاجموا الجامعة وخطفوا طلابًا لكن عددهم غير محدد حتى الآن.وتشنّ عصابات مسلّحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا عمليات منذ عدّة أشهر تهدف إلى خطف تلامذة وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية، وكان قرابة 730 من الأطفال قد خطفوا منذ ديسمبر الماضي .// انتهى //03:52ت م0032