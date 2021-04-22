ينبع 10رمضان 1442هـ الموافق 22أبريل 2021م واسعقدت إدارة التخطيط والأداء بالهيئة الملكية بينبع أمس, اجتماعاً لمراجعة الأعمال للربع الأول لعام 2021م ومراجعة نتائج مؤشرات الأداء المتحققة لأعمال المدينة والتحديات التي تواجهها، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي ومديري العموم للقطاعات ومديري الإدارات بالهيئة .واستعرض خلال الاجتماع العديد من المبادرات التي تعزز الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتحقيق تطلعات العملاء وسكان مدينة ينبع الصناعية.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع أهمية روح التعاون داخل المنظمة والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهود لرفع مكانة مدينة ينبع الصناعية محلياً وعالمياً في شتى المجالات المختلفة.وفي نهاية الاجتماع كرم الدكتور القرشي قطاع الخدمات المساندة والإدارات التابعة وذلك نظير حصول القطاع على المركز الأول في منافسات الأداء المتميز بالنسبة للقطاعات، كما كرمت إدارة المباني بقطاع التشغيل والصيانة وذلك لحصول الإدارة على المركز الأول ضمن منافسات الأداء المتميز بين الإدارات.// انتهى //03:57ت م0033