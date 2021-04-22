نواكشوط 10 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسأعلنت الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس دعمها الكامل للمرحلة الانتقالية المعلنة في تشاد بعد وفاة الرئيس إدريس دبي إتنو في معارك مع المتمردين.وأشادت الأمانة التنفيذية في بيان أصدرته اليوم بمساهمة التشاد "في تحقيق الأهداف المرسومة من طرف الاتحاد الأفريقي للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في الساحل، كما ظلت تقدم الدعم الثمين لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد من أجل الاستقرار في مالي".وتضم مجموعة دول الساحل كلاً من: موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتقوم المجموعة بجهد مشترك لمكافحة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.// انتهى //03:59ت م0034