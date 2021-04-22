مقديشو 09 رمضان 1442 هـ الموافق 22 أبريل 2021 م واسلقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب ستة آخرين في قصف استهدف العاصمة مقديشو.وأشارت وسائل إعلام صومالية اليوم إلى سماع دوي انفجارات وقعت في مديرية حي بونطيري بمقديشو ناجمة عن قصف مدفعي، مشيرة إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.وتعاني الصومال من وجود تشعبات أمنية وعشائرية معقدة في البلاد بالإضافة إلى وجود "حركة الشباب" الأمر الذي يضيف المزيد من المصاعب الأمنية.// انتهى//05:36ت م0040