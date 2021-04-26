الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في ضحايا الحريق الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق.وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ حادث وقوع حريق في مستشفى ابن الخطيب في جمهورية العراق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //20:44ت م0194