تبوك 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسوفرت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم" بمنطقة تبوك ، وضمن جهودها نحو تسريع التحول الرقمي : العديد من القنوات الإكترونية الداعمة لمستفيديها ، وتمكين الجهات المانحة والمتبرعين من إيصال مساعداتهم لأعمال اللجنة بكل يسر وسهولة .وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات العنزي أن " تراحم " ماضية قدماً نحو التحول إلى ما يعود بالفائدة لمستفيديها من الجنسين من خلال توظيف التقنية في كافة مساراتها وأنشطتها الخيرية ، حيث تم مؤخراً إطلاق خدمة التبرع عن طريق رسائل الجوال " SMS " والتي تتيح للمتبرع إيصال مساهمته برسالة واحدة ، يرسل فيها الرقم ( 12 ) إلى الرقم الموحد في جميع شركات الاتصالات ( 5352 ) ليُخصم 12 ريالاً لمرة واحدة من حسابه ، وإيداعها في حسابات اللجنة .وقال بن " نبات " في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : تأتي هذه الخدمة مكملةً لمختلف الخدمات التي توفرها اللجنة عبر حساباتها في السوشل ميديا ، ومتجرها المتوافر على صفحات الويب سايت ، بالإضافة إلى أعمالها الميدانية ، من أجل خدمة الأسر التي غاب عنها العائل ، ولها في أعناق الجميع حقوق ، كما قدمت " اللجنة " مبادرات عدة ومن أهمها :- مبادرة " متعلم ذكي ومعلم طموح " والتي استفاد منها الطلاب والطالبات خلال تقوية مراجعة منهجي اللغة االإنجليزية والرياضيات ومنهج لغتي ، إلى جانب دعم برامج إصلاح السجناء بالوسائل التوعوية كالمحاضرات والندوات والزيارات وتهيئة السجناء وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد خروجهم من السجن ، وتقديم المساعدة الممكنة لهم وتذليل العقبات التي تقف في طريق أبنائهم .وحث المدير التنفيذي للجنة بمنطقة تبوك في ختام تصريحه لـ "واس " الميسورين للإسهام في تأمين احتياجات المستفيدين والمستفيدات من خدماتها ، وتجسيد التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف، من خلال التبرع للجنة عبر أي من الطرق الإلكترونية أو عبر حساب اللجنة البنكي ( SA0680000500608019001184 ) .// انتهى //20:49ت م0196