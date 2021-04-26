الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسنظّمت جامعة شقراء ممثلة بعمادة شؤون المكتبات، يوم أمس الأحد ، عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، برعاية رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف؛ وذلك للتأكيد على أهمية القراءة في تنمية وعي الشعوب وترسيخ قيمه، وأهمية الكتاب في تطوير شخصية الفرد وتعامله مع مجتمعه وتثقيفه.وأقامت العمادة في هذا السياق محاضرة بعنوان "القراءة المثمرة"، قدمتها الدكتورة جميلة بنت عبد الله الوهابة أستاذ مناهج وطرق تدريس العلوم بالجامعة، تناولت فيها التعرف على دواعي القراءة والتعلم ومقارنتها بغيرها من مصادر التعلم والتمييز بين أنواع القراءة, وإقامة ندوة علمية بعنوان "الكتاب مفتاح الحضارات"، بإدارة الدكتورة البندري بنت ضيف الله المطيري وبمشاركة الدكتور علي الفريدي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية بالجامعة،الذي تحدث عن محور بعنوان "الكتاب الجامعي ودوره في تحقيق رسالة الجامعة وتعزيز الهوية الوطنية"، وتحدث الدكتور راشد غازي الهويل رئيس قسم إدارة الأعمال عن محور بعنوان "الكتاب العلمي بين الواقع والمأمول".وجاءت الفعالية الثالثة التي نظمتها العمادة في صورة ورشة عمل بعنوان "تعزيز حقوق المؤلفين في البيئة الرقمية"، قدمها الدكتور فارس الحربي وكيل عمادة التقنية للشؤون الفنية، تناول خلالها التعريف بالمنصات المعرفة عالميا لحفظ معرفات وأبحاث المؤلفين، كما تناولت التعريف بمجتمعات الباحثين، وكذلك منصات "الكلاود" المستخدمة للتخزين وحفظ المراجع.// انتهى //20:59ت م0199