رياضي / المنتخب السعودي لكرة الطاولة يواصل تدريباته في معسكر الدمام استعداداً للأولمبياد
الاثنين 1442/9/14 هـ الموافق 2021/04/26 م واس
الدمام 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس
يواصل المنتخب السعودي لكرة الطاولة معسكره الداخلي الثاني من مرحلة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 .
ويؤدي الأخضر تدريباته في صالة نادي النهضة بالدمام حتى الخامس من مايو المقبل بمشاركة 3 لاعبين هم : عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي تحت إشراف المدير الفني للمنتخب يوسف ربيع وإدارياً سليمان الشريف.
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21:10ت م
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