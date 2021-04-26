الدمام 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسيواصل المنتخب السعودي لكرة الطاولة معسكره الداخلي الثاني من مرحلة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 .ويؤدي الأخضر تدريباته في صالة نادي النهضة بالدمام حتى الخامس من مايو المقبل بمشاركة 3 لاعبين هم : عبدالعزيز العباد وعلي الخضراوي وعبدالعزيز بوشليبي تحت إشراف المدير الفني للمنتخب يوسف ربيع وإدارياً سليمان الشريف.// انتهى //21:10ت م0204