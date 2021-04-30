عام / الجزائر تسجل 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد
الجمعة 1442/9/18 هـ الموافق 2021/04/30 م واس
الجزائر 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واس
سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و 9 حالات وفاة، فيما تماثل 168 مريضا للشفاء.
وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع إلى 122108, بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 85108, والعدد الإجمالي للوفيات 3253.
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