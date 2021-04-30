الجزائر 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 242 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و 9 حالات وفاة، فيما تماثل 168 مريضا للشفاء.وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة ارتفع إلى 122108, بينما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 85108, والعدد الإجمالي للوفيات 3253.// انتهى //22:11ت م0116