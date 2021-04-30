نجران 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واسيؤدي رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، واجباتهم ومهامهم بمعنويات مرتفعة، وبكل حزم وبسالة، للذود عن حدود الوطن ومقدساته، ناذرين أرواحهم فداء للدين ثم الملك والوطن، متسلحين بالإيمان بالله تعالى لردع المعتدين والمتسللين.وعبر عدد من رجال حرس الحدود في حديثهم لـ(واس) عن مشاعر الفخر والاعتزاز بأداء واجباتهم ومهامهم للدفاع عن حدود الوطن وردع المتسللين والمعتدين على حدود المملكة، بروح ومعنويات عالية، لرصد أي تجاوز ، وبمهنية واحترافية، وفق الأنظمة المتبعة، وبمساندة فرق التدخل السريع، وتوجيه غرفة القيادة.وأسهمت يقظة وبسالة رجال حرس الحدود في الحد الجنوبي، وما يتمتعون به من تجهيزات متطورة، في ردع كل من تسول له نفسه التعدي على حدود الوطن.// انتهى //22:40ت م0121