الرياض 18 رمضان 1442 هـ الموافق 30 أبريل 2021 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي برئاسة العميد الركن شداد بن طالع العمري الخطة المرفوعة من اللجنة الفنية بواقع (14) بطولة للأندية والمقرر أن تنطلق في 27 من شهر مايو المقبل وسط تطبيق للاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا بين اللاعبين.وأوضح رئيس اللجنة الفنية باتحاد التايكوندو ثامر السعران أن خطة تقليل البطولات جاءت تطبيقاً للتعليمات الوقائية المقررة من وزارة الصحة، كذلك وزارة الرياضة للحد من التجمعات ورفع مستوى المنافسة بين الأندية تحقيقاً لأهداف استراتيجية دعم الأندية حيث تقتصر المشاركة في تلك البطولات على الأندية الرسمية وستكون هناك مرحلة أخرى لبطولات الهيئات والجنسيات وبطولات السيدات،داعياً جميع الأندية بالتقيد بالتعليمات المنصوصة في اللائحة التي سيعلن عنها قريباً والتي تتضمن عقوبات مشددة في حال مخالفتها.// انتهى //23:12ت م0125