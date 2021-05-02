الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسيعقد مركز التواصل والمعرفة المالي "متمم" غداً الاثنين لقاءً افتراضياً بعنوان: "إدارة المخاطر ودورها في تمكين المنظمات"، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يهدف المركز من خلالها إلى الإثراء المعرفي في الجوانب الاقتصادية والمالية.ويشارك في اللقاء عدد من المختصين في مجال إدارةالمخاطر وهم: الدكتور محمد آل عباس عضو مجلس الشورى، والأستاذ عبدالله العريفي نائب الرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك البلاد، والمهندس نبيل العوفيمدير عام الإدارة العامة لإدارة المخاطر بوزارة المالية،وتدير اللقاء الإعلامية ازدهار علاف.ويناقش ضيوف اللقاء عدّة محاور تتمثل في أُسس إدارة المخاطر ومبادئها الأساسية، والتطرق إلى المراحل التطويرية لإجراءات إدارة المخاطر، كما يسلّط الضوء على كيفية تقييم المخاطر التشغيلية والاستراتيجية، من حيث الأهداف والأهمية، بالإضافة إلى عوامل نجاح إدارة المخاطر في الجهات والمنظمات داخل المملكة.ويأتي اللقاء مع تزايد الاهتمام في القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر في القطاعين العام والخاص، وتجاوباً مع الأحداث المتغيرة على الصعيد المحلي والدولي.وفي هذا الصدد أصدرت وزارة المالية الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر والذي يوضح أفضل الممارسات السليمة لإدارة المخاطر.ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر CFKC_KSA@ في تمام التاسعة والنصف مساءً.// انتهى //03:29ت م0027