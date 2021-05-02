رفحاء 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسدشنت جمعية البر الخيرية بطلعة التمياط ،بمنطقة الحدود الشمالية أمس، مبادرة "نحن معكم"، ضمن المبادرات الخدمية التي تستهدف مساعدة مستفيدي الجمعية من خلال سداد الفواتير المستحقة عليهم، وذلك بحضور مسؤولي الجمعية وشركاء ومهتمين بالشأن الخيري.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية مطلق بن عامش التومي أن المبادرة تختص بمساعدة عدد من الأسر المسجلة لدى الجمعية من خلال الشركاء والمتبرعين.وأفاد أن الفترة القصيرة الماضية شهدت سداد جميع الفواتير البالغة 214 فاتورة - ولله الحمد - ، مقدماً شكر مجلس الإدارة لرجال الأعمال والمحسنين على تبرعهم السخي لهذه المبادرة (نحن معكم)، سائلاً الله تعالى أن يكتب لهم الأجر والمثوبه وأن يرزقهم من واسع فضله.// انتهى //03:39ت م0028