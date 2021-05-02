الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأشادت عدد من الفائزات في جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، بالجائزة وبالقائمين على تنظيمها في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقدمات شكرهن لخادم الحرمين الشريفين على رعايته لها.وذكرت فرح عبد الله عبد الكريم البلوشي أنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع، حيث تقوم على حفظه منذ قرابة 13 سنة، قائلة : "عندما سمعت بالمسابقة سارعت للمشاركة بها بهدف مراجعة القرآن الكريم، وتمكنت من تحقيق المركز الأول في فرع القراءات".وقدمت الفائزة بالمركز الثاني فرع القراءات فاطمة أبكر داود أبكر شكرها بعد الله سبحانه وتعالى لوالديها الذي كان لهمها الدور الأكبر في توجيهها لحفظ القرآن الكريم كاملاً منذ أن كان عمرها أربع سنوات، مؤكدة على أن قراءتها المستمرة ومراجعتها للقرآن الكريم ساهم في تثبيته وحفظه وفهمه.وحققت الفائزة حصة عبد العزيز الغفيص المركز الأول عن الفرع الخامس للمسابقة، حيث أتمت حفظها لخمسة أجزاء من القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها تشارك للمرة الأولى في المسابقة، مشيدة بالتعاون الكبير من قبل القائمين عليها وحرصهم ودعمهم للمتسابقات، وأن هذا النوع من المسابقات ينمي الطموح ويزيد الحماس ويساهم في اتساع الأفق.ووصفت جواهر علي الحارثي الفائزة بالمركز الثاني بفرع المسابقة الثاني بمنطقة المدينة المنورة، والتي أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً، بأن التجربة كانت غنية جدا ، وأن المسابقة تهدف إلى التحفيز على حفظ القرآن الكريم.من جانبها ذكرت أمل علاء الدين خالد بالي والتي حققت المركز الثالث بالفرع الخامس من المسابقة، أنها تشارك بالمسابقة منذ أن كانت بالمرحلة الابتدائية، وبعد مرور 10 سنوات تمكنت من تحقيق الفوز للمرة الأولى، معبرة عن سعادتها بهذا الفوز الذي كان حلماً لها تطمح إليه منذ سنوات، مؤكدة أنها تلقت أعلا مستوى من الرعاية والاهتمام والرقي من القائمين على المسابقة.// انتهى //03:52ت م0029