جدة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسبدأ نادي جدة الأدبي ممثلًا في رواق السرد، أمس، بعملية استقبال المشاركات في مسابقة القصة القصيرة التي تحمل اسم "جائزة رواق السرد للقصة القصيرة", وذلك عبر الرابط الخاص بالمسابقة المنشور على حساب النادي.وحدّد النادي يوم 25 يونيو القادم، ليكون آخر يوم لاستقبال طلبات المشاركة، التي اشترط أن تكون بقصة قصيرة واحدة لكل متسابق.وتهدف المسابقة إلى دعم وتعزيز كتابة القصة القصيرة، وتجويد الأعمال الخاصة بها، والإسهام في نشر ثقافة السرد من خلال تقييم وتقدير الأعمال القصصية الرصينة، إضافة إلى إبراز كُتّاب القصة والتعريف بهم على الساحة الأدبية وتشجيع كتابة القصص.وأكّد رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أهمية الجائزة ومكانتها الأدبية، كون الراعي لها هو نادي جدة الأدبي، ولجنة التحكيم روعي فيها الاستقلالية، مما يزيد من قيمتها الأدبية والفنية، مؤكداً أن الجائزة تؤدي دورًا فاعلًا في الحراك السردي السعودي.// انتهى //04:34ت م0038