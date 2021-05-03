جدة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولات العدائية الحوثية الفاشلة بإطلاق صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة (مفخخة) بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها، وذلك وفق ما أعلنه فجر اليوم تحالف دعم الشرعية في اليمن.وأكد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يمدها بالمال والسلاح، والتي تعتبر (جرائم حرب)، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.// انتهى //04:01ت م0039