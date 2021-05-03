المدينة المنورة 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واستولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سقيا ضيوف الرحمن أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم, وكلّفت إدارة معنية بالإشراف على خدمات السقيا، وتوفير مياه زمزم وتعبئتها وتجهيزها لتصل للمصلين في الحرمين الشريفين بكميات كافية، وفق إجراءات تحفظ لهذا الماء المبارك جودته.وفي تصريح لوكالة الأبناء السعودية أوضحت رئاسة المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا أن الإدارة تواصل منذ بداية الشهر المبارك خدماتها بتقديم عبوات ماء زمزم على قاصدي المسجد النبوي، وأنها قامت في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك بتوزيع أكثر من ١٥٠ ألف عبوة ماء زمزم في المسجد النبوي، و أكثر من ٢٤٠٠ عبوة تمر في ساحاته وفي سطحه، إضافة إلى قسم النساء على مدار اليوم، وعمل على تقديم خدمة السقيا 350 كادراً من منسوبي الإدارة المشرفين والعاملين باستخدام 90 حقيبة لحمل عبوات زمزم، وكذلك 15 عربة لتوزيع العبوات في أرجاء المسجد النبوي.// انتهى //04:02ت م0040