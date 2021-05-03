إسلام آباد 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار باكستان بإغلاق حدودها البرية مع أفغانستان وإيران المجاورتين لها مع خفض الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى أراضيها للحد من انتشار فيروس كورونا.وأشارت إلى تواصل الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي مع كبار العلماء لحثهم على تعزيز توعية الشعب بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي تساعد في الحد من انتشار وباء كورونا.واهتمت بالإرشادات الجديدة التي أعلنت عنها السلطات الباكستانية للحد من انتشار فيروس كورونا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك خصوصاً فيما يتعلق بالمساجد.وتناقلت أنباء وصول أول شحنة بضائع من باكستان إلى أوزبكستان بموجب نظام النقل البري الدولي للبضائع عبر الأراضي الأفغانية.وعرجت على بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني التي أظهرت ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1. 11% منذ بداية العام الجاري.وتطرقت صحف باكستان إلى بدء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مشيرةً إلى اندلاع حريق هائل في العشرات من صهاريج الوقود على الطرف الشمالي من العاصمة كابل، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين.وتابعت تطورات جائحة كورونا في الهند، وبدء وصول المساعدات الدولية إليها من الأوكسجين وغيرها من المستلزمات الطبية لتخفيف الضغوط عن مستشفياتها .// انتهى //05:21ت م0049