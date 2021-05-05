بريدة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسوصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، دعم المؤسسات الخيرية لصندوق القصيم الوقفي بأنه يعكس خيرية وإيجابية أبناء هذا الوطن لتعزيز وتنمية الأعمال الخيرية والتنموية للمنطقة.وثمن سموه تبرع مؤسسة فهد بن عبدالله العويضة الخيرية للصندوق بمبلغ مليون ريال، مشيراً إلى أن هذا التكاتف هو سمة المجتمعات الصالحة التي تسعى دائماً للعمل الخيري ودعمه وتنميته.// انتهى //23:06ت م0235