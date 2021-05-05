عرعر 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته للقاضي بمحكمة عرعر الشيخ محمد بن فايز الرويلي في وفاة والده.وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبه قدم الشيخ الرويلي، شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تعزيته ومواساته لهم، داعيا الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.// انتهى //23:11ت م0236