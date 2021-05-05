‏جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد بالطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات المحققين لمعايير تعليم جازان للتفوق البالغ عددهم 364 طالبًا وطالبة، وذلك افتراضيًا عبر الاتصال المرئي.وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي الطلاب والطالبات وأسرهم بهذا التفوق خلال رحلة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا, مؤكدًا أن التكريم يأتي كدافع لتقديم المزيد من قبل هذا الجيل باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.وتضمن الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، والمقاطع المرئية عن إبداعات الطلاب والطالبات وتفوقهم الدراسي.// انتهى //23:42ت م0239