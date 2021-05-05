رفحاء 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسوزعت جمعية "وارف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 3,100 وجبة صائم متكاملة منذ بداية شهر الخير حتى اليوم، ضمن المبادرة المجتمعية التي أطلقها سمو أمير منطقة الحدود الشمالية "في شهر الخير أبشر بالخير"،حيث يجري توصيل الوجبات للمستفيدين في منازلهم, بمشاركة عدد من متطوعي جمعية نماء بالمحافظة.وأوضحت الجمعية أن التوزيع يجري وفقاً للاحتياطات الوقائية والصحية في التجهيز والتوزيع للحد من انتشار فيروس كورونا, وذلك بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين.// انتهى //23:42ت م0240