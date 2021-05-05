الكويت 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجلت الكويت خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية, 1451 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و9 وفيات, و 1512 حالة شفاء.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم, إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 280,536, وإجمالي عدد حالات الوفاة 1610, فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 264,094.// انتهى //23:51ت م0241