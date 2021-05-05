اقتصادي / أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

الأربعاء 1442/9/23 هـ الموافق 2021/05/05 م واس
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واشنطن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.‏
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ‏‎2.93‎‏ نقطة، أي ‏‎0.07‎‏ ‏‏% ‏ليغلق ‏‏عند ‏‎4167.59‎‏ نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي ‏‎97.31‎‏ نقطة، ‏أي ‏‎0.29‎‏ ‏‏%، ‏إلى ‏‎34230.34‎‏ نقطة.‏
فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ ‏‎51.07‎‏ نقطة، أي ‏‎ ‎‎0.37‎‏%، إلى ‏‏‎13582.43‎‏ نقطة. ‏
‏ ‏// انتهى //‏
23:52ت م
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