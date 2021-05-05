واشنطن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.‏وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ‏‎2.93‎‏ نقطة، أي ‏‎0.07‎‏ ‏‏% ‏ليغلق ‏‏عند ‏‎4167.59‎‏ نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي ‏‎97.31‎‏ نقطة، ‏أي ‏‎0.29‎‏ ‏‏%، ‏إلى ‏‎34230.34‎‏ نقطة.‏فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ ‏‎51.07‎‏ نقطة، أي ‏‎ ‎‎0.37‎‏%، إلى ‏‏‎13582.43‎‏ نقطة. ‏‏ ‏// انتهى //‏23:52ت م0242