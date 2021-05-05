اقتصادي / أداء متباين لسوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الأربعاء 1442/9/23 هـ الموافق 2021/05/05 م واس
واشنطن 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 2.93 نقطة، أي 0.07 % ليغلق عند 4167.59 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 97.31 نقطة، أي 0.29 %، إلى 34230.34 نقطة.
فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 51.07 نقطة، أي 0.37%، إلى 13582.43 نقطة.
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