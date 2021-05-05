رفحاء 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسبدأت جمعية "وارف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، باستقبال زكاة الفطر العينية لهذا العام ١٤٤٢هـ، في مبناها الإداري بحي النموذجية.وأوضحت الجمعية أنها تستقبل زكاة الفطر حتى يوم الـ 28 رمضان ١٤٤٢هـ في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشر ظهراً, والفترة المسائية من الساعة 9:30 مساء إلى 12:30 صباحاً، حيث سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة في الوقت الشرعي المحدد وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.// انتهى //23:54ت م0245