عرعر 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واستواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية جهودها التوعوية خلال شهر رمضان المبارك من خلال تنفيذ المناشط والبرامج الدعوية والتوعوية، وتقديم الدروس بمختلف اللغات عبر منصات التواصل الاجتماعي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.وأوضحت الجمعية أنها تهدف من خلال برامجها وأنشطتها إلى تحقيق المحافظة على الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة ومفهومها وحمايتها، وتحقيق الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, ولأولي الأمر، وتعزيز روابط الانتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع، ودعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام وتعريفهم به, وبيان محاسنه لهم, وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنه، ورعاية من يدخلون في الإسلام, وتعليمهم أصوله, والاعتناء بهم والتواصل معهم، وتعميق روابط الأخوة مع المسلمين الجدد، وإعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.وأكدت أنها تواصل أعمالها بشهر الخير من خلال البرامج والوسائل الدعوية, وعبر برامج خاصة باستخدام تقنيات حديثة عن بعد, وتنفيذ البرامج العلمية كالدورات والمحاضرات والدروس, وإقامة المناشط الدعوية المختلفة مثل الملتقيات والجولات والمسابقات الدعوية, ومشروع العناية بالمصاحف المستعملة، إضافة إلى المشروعات الموسمية، حيث بلغ عدد المحاضرات والدروس والكلمات ومقاطع الفيديو والبطاقات الإلكترونية 199، كما جرى ترجمة 12 خطبة، ووزعت 1037 مادة دعوية مرئية ومقروءة، وأقامت مسابقتين دعويتين، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 42398 مستفيداً خلال شهر رمضان.// انتهى //23:56ت م0248